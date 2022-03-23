Лондон, 23 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В феврале нынешнего года потребительские цены на территории Великобритании выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это 23 марта следует из данных Национального статистического управления (ONS) страны.

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Кроме того, потребительские цены в стране увеличились по сравнению с январём 2022 года на 0,8%, в то время как эксперты прогнозировали рост на 0,6%.

При этом такой рост потребительских цен в Британии стал рекордным с марта 1992 года.

Отметим, в январе текущего года потребительские цены в Великобритании выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.