Курс рубля стабилизировался на уровне 104-105 за доллар
Москва, 23 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. По итогам дня 22 марта рубль подорожал к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,43%, до 103,55 руб., евро/рубль — на 0,12%, до 114,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Рубль был стабилен около уровня 105 руб. Российские облигации немного подорожали. Индекс государственных облигаций России (RGBI) восстановился на 4,94%, до 107,51 пунктов.
Рост индекса указывает на то, что долговой рынок приходит в себя и окончательно должен стабилизироваться к концу рабочей недели, чтобы с понедельника открылся фондовый рынок.
Рубль слабо укрепляется на фоне опасений введения дальнейших санкций, которые рассматриваются в ЕС.
Министры иностранных дел стран ЕС, обсуждавших 21 марта возможность введения санкций в отношении российского энергетического сектора, не смогли достичь соглашения.
Сегодня, 23 марта, утром на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $116 за баррель. Рост нефтяных цен не оказывает сейчас заметного влияния на валютный рынок.
Тем не менее, высокие цены рассматриваются как поддержка рублю и российской экономике. Снижение пары доллар/рубль сдерживается геополитической неопределённостью.
На торгах Московской биржи, по данным на 10:261 по мск, курс доллара вырос на 94 копейки, до 104,49 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 114,85 рубля.
На сегодняшний день для доллара торговый диапазон находится между уровней 100 и 105 рублей, для евро между 107 и 120 рублей.
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