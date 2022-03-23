Москва, 23 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. По итогам дня 22 марта рубль подорожал к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,43%, до 103,55 руб., евро/рубль — на 0,12%, до 114,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

Рубль был стабилен около уровня 105 руб. Российские облигации немного подорожали. Индекс государственных облигаций России (RGBI) восстановился на 4,94%, до 107,51 пунктов.

Рост индекса указывает на то, что долговой рынок приходит в себя и окончательно должен стабилизироваться к концу рабочей недели, чтобы с понедельника открылся фондовый рынок.

Рубль слабо укрепляется на фоне опасений введения дальнейших санкций, которые рассматриваются в ЕС.

Министры иностранных дел стран ЕС, обсуждавших 21 марта возможность введения санкций в отношении российского энергетического сектора, не смогли достичь соглашения.

Сегодня, 23 марта, утром на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $116 за баррель. Рост нефтяных цен не оказывает сейчас заметного влияния на валютный рынок.

Тем не менее, высокие цены рассматриваются как поддержка рублю и российской экономике. Снижение пары доллар/рубль сдерживается геополитической неопределённостью.

На торгах Московской биржи, по данным на 10:261 по мск, курс доллара вырос на 94 копейки, до 104,49 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 114,85 рубля.

На сегодняшний день для доллара торговый диапазон находится между уровней 100 и 105 рублей, для евро между 107 и 120 рублей.

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