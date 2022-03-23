Москва, 23 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о создании перестраховочного пула на рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОСАГО

Необходимость формирования перестраховочного пула, участниками которого должны быть все страховщики, осуществляющие ОСАГО, продиктована существующими проблемами при функционировании системы гарантированного заключения договора ОСАГО («Е-Гарант») и, как следствие, снижением доступности данного вида страхования.

Возможность передачи страховщиком в перестраховочный пул рисков по высокоубыточным сегментам ОСАГО обеспечит надлежащий уровень доступности ОСАГО, не создавая при этом угрозу финансовой устойчивости и платежеспособности отдельных страховщиков, пояснили в Госдуме.

Закон актуален для такси и кашеринга.