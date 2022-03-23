Даллас, США, 23 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

(сс) China Wong / AHL Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз»

В составе «Далласа» отличился российский форвард Денис Гурьянов. Также по шайбе забросили нападающие Джейсон Робертсон, Джо Павелски, Роопе Хинц и Тайлер Сегин.

В составе «Эдмонтона» отличились защитник Эван Бушар и форварды Эвандер Кейн и Леон Драйзайтль.

На сегодняшний день «Даллас» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 73 очка. «Эдмонтон» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 75 очками.

Читайте также: Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Сент-Луисом»