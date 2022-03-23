Луганск, 23 марта 2022, 10:39 — REGNUM Украинские боевики за сутки выпустили по Луганской Народной Республике 67 снарядов из РСЗО «Ураган», артиллерийских оружий калибра 122 мм и минометов калибра 120 м, сообщает 23 марта Народная милиция ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.