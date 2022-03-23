Луганск, 23 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Украинские боевики за сутки выпустили по Луганской Народной Республике 67 снарядов из РСЗО «Ураган», артиллерийских оружий калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, сообщает 23 марта Народная милиция ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 67 снарядов из РСЗО «Ураган», артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров по территории республики, под обстрелы попали районы четырех населенных пунктов республики», — говорится в телеграм-канале ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.