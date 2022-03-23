Чаа-Хольский район, Тыва, 23 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Туве правоохранители изъяли на чабанской стоянке в Чаа-Хольском районе крупную партию наркотиков и боеприпасы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, обыск был проведён в рамках дела о незаконном обороте запрещённых веществ.

МВД Тувы Изъятые на чабанской стоянке патроны. Тува

В шкафу была найдена дамская сумка с семью патронами калибра 7,62×39 мм, а также мешок на веранде, наполненный растительной массой с характерным запахом. Позже выяснилось, что в мешке хранилось 5447,96 грамма наркотиков.

«Полицейские доставили владельца чабанской стоянки в полицию для выяснения обстоятельств. Им оказался местный житель 1986 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств», — отметили в ведомстве.