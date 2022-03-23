Донецк, , 10:37 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли два населённых пункта Донецкой Народной Республики.

Артобстрел Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В 10:00 из населённого пункта Новгородское (киевское название — Нью-Йорк) выпущено три мины калибром 120 мм по населённому пункту Железная Балка.

В 10:15 из Красногоровки обстреляна Александровка — выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ясиноватой в результате обстрелов за ночь было разрушено 17 домов.