Луганск, 23 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. На освобождённых улицах города Попасная Луганской Народной Республики в подвалах полуразрушенных домов, без света воды и еды находятся тысячи мирных жителей. Казаки Народной милиции ЛНР рискуя своей жизнью, проводят эвакуацию населения.

monop Город Счастье, ЛНР

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«Не плачь, бабушка, а то я тоже сейчас заплачу», — говорит девочка.

«Нас покажут по российским каналам? Можно сказать матери, если она меня видит. Мама, я живая. Саша, Коля, если вы меня видите, я живая. Сыночек, передай, пожалуйста, бабушке», — сквозь слёзы говорит жительница Попасной.

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Одна из женщин читает молитву «Отче наш». Эвакуация гражданского населения проводится под обстрелами, но казаки Народной милиции ЛНР уверены, что скоро будут в безопасности. Они произносят слова поддержки людям, которые бегут от ужаса киевского режима.