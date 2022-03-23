Благовещенск, 23 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Военнослужащих России поддержали в столице Приамурья. На стеле у въезда в город теперь написано «БлагоVещенск», сообщили в горадминистрации.

Администрация правительства Кемеровской области Светящаяся буква «Z» в Кузбассе

Следите за развитием событий в трансляции: «Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

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Таким образом в городе продемонстрировали своё отношение к спецоперации России по просьбе республик Донбасса. Литеры «Z» и «V» ранее были сформированы с помощью светящихся окон на городских зданиях. Буквы означают «За победу», «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

«Ждём, когда эстафету подхVатят Zавитинск и VарVароVка», — написали амурчане в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в столице Амурской области прошёл флешмоб, приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией и в поддержку армии России, участвующей в спецоперации в защиту республик Донбасса. Амурчане приняли участие в автопробеге.