Москва, 23 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о новых полномочиях президента РФ в сфере охраны государственных объектов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

К полномочиям главы государства относится определение порядка охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии (Росгвардии).

Также в его полномочиях — учреждение флага кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии, вымпела кораблей и катеров войск национальной гвардии и утверждение их описаний и рисунков.

Прописывается, что президент РФ учреждает геральдический знак — эмблему, знамя и флаг войск национальной гвардии, флаг уполномоченного федерального органа исполнительной власти, флаг руководителя уполномоченного федерального органа исполнительной власти, знамена территориальных органов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и утверждает положения о них, их описание и рисунки.

Сейчас российский лидер утверждает устав войск национальной гвардии, знамя и флаг войск национальной гвардии, положения о них, их описания и рисунки.