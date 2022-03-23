Москва, , 10:34 — REGNUM Обоснованность роста цен на бумагу в России будет проверена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ФАС в своем телеграм-канале.

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«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен со стороны отдельных продавцов, ФАС немедленно будут приняты необходимые меры реагирования.

Отметим, ранее в соцсетях появились жалобы на резкий рост цен на офисную бумагу в российских магазинах.