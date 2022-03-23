Исламабад, 23 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал международное сообщество не принуждать афганский народ к тому, что, по его мнению, представляет угрозу его национальному суверенитету. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

На встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламабаде Имран Хан заявил, что афганцы не любят, когда им диктуют какие-либо условия.

Хотя многие организации предупреждают о возможности эскалации конфликта в Афганистане весной, премьер-министр Пакистана заявил, что спустя 40 лет война в этой стране наконец прекратилась. Он призвал международное сообщество работать над обеспечением стабильности в Афганистане.

«Единственная угроза для Афганистана заключается в том, что санкции и непризнание движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приведут к гуманитарному кризису в стране», — сказал Имран Хан.

Он добавил, что большинство афганцев в настоящее время живут за чертой бедности и бегут из страны.

Многие, в том числе официальные лица США, считают, что возвращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти увеличило риск присутствия террористических группировок в Афганистане, включая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Стабильность Афганистана — единственный способ остановить распространение террористической угрозы из этой страны», — заявил Имран Хан.

Премьер-министр Пакистана добавил, что ни одна страна не может осуществить это.

«Мы не должны ждать, пока какая-то страна придёт и будет бороться с терроризмом в Афганистане с помощью беспилотников. Этого не будет», — добавил он.

В то время как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся под растущим давлением со стороны международного сообщества из-за широко распространенных нарушений прав человека, в том числе в отношении женщин, и неспособности сформировать всеобъемлющее правительство, премьер-министр Пакистана заявил, что афганский народ не должен чувствовать угрозу своему суверенитету.

Очевидно, Имран Хан имеет в виду право на образование, работу и гражданские свободы для женщин, которые жестко ограничены правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Афганцы очень гордятся своей независимостью. Они не подчиняются диктату», — сказал премьер-министр Пакистана.

Имран Хан, который в течение последних семи месяцев использовал любую возможность для поощрения международного сообщества к сотрудничеству с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал в своей вступительной речи к саммиту ОИС: «Они достаточно сильны, чтобы вступить во взаимодействие и действовать в правильном направлении».