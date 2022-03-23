Москва, 23 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о дополнительных полномочиях главы Следственного комитета России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Устанавливаются полномочия председателя Следственного комитета РФ по организации в системе Следственного комитета РФ воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы, а также работы по развитию физической культуры и спорта.

Система СКР — это широкое понятие, в системе есть учреждения, которые занимаются образованием, это академии и кадетские школы, уточнили в Госдуме.

Сейчас ведомство возглавляет Александр Бастрыкин.