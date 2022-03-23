Душанбе, , 10:32 — REGNUM В Таджикистане из-за неустойчивой погоды сохраняется угроза селевых потоков и снежных лавин. Об этом 23 марта сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на Агентство по гидрометеорологии.

Лавина dahu1

«В стране 23 и 24 марта ожидается неустойчивая погода, местами пройдут осадки, в долинах кратковременный дождь, в горных и предгорных районах — дождь и снег, местами сильные», — говорится в публикации.

Отмечается, что понижение дневной температуры в стране прогнозируется на 10−15⁰С. В отдельных горных и предгорных районах республиканского подчинения, Согдийской области и запада ГБАО (Горный Бадахшан), а также в предгорных и долинных районах Хатлонской области, на автодорогах Душанбе — Ляхш, Душанбе — Куляб, Душанбе — Варзоб, Айни — Пенджикент ожидается угроза селевых явлений.

Кроме того, 23 и 24 марта в отдельных горных районах республиканского подчинения и запада ГБАО, а также на автодорогах Душанбе — Чанак, Душанбе — Сангвор, Вандж — Хорог, Хорог — Ишкошим и Хорог — Джелонды сохраняется угроза схода снежных лавин.