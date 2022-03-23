Саратов, 23 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В саратовских вузах в 2022 году выделено 8477 бюджетных мест. По словам заместителя министра образования Саратовской области Людмилы Григорьевой, цифры остались на уровне прошлого года.

Роман Нагорный Учебная аудитория

В этом году произошли изменения в порядке приема выпускников в вузы. В частности, расширены права несовершеннолетних абитуриентов. Они теперь имеют право самостоятельно подписывать документы в приемной комиссии (за исключением платной формы обучения).

Нововведения коснулись и абитуриентов, имеющих среднее специальное образование. Каждый вуз вправе объявить для них вступительные испытания по родственной специальности. У будущих студентов появилась возможность сдать ЕГЭ и выбрать лучшие результаты для поступления, отметила Григорьева.

Прием документов начнется не позже 20 июня, завершится — 25 июля (очное обучение). Итоговые приказы о зачислении опубликуют в августе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на бюджет в российские вузы в 2022 году смогут поступить на 11,5 тыс. молодых людей больше, чем годом ранее.

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