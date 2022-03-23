Москва, 23 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Иностранные неправительственные нежелательные организации окружили Россию, они в большинстве своем оплачиваются США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

«Вытесненные за пределы наших границ иностранные неправительственные нежелательные организации по периметру все окружили нас и продолжают свою подрывную деятельность — готовя идеологических диверсантов и агентов влияния для засылки к нам в Россию», — сказал Пискарёв.

По его словам, «таковых НПО на сегодня более пятидесяти, большая часть из них находятся на довольствии бюджета США».