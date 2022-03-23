Вашингтон, 23 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

(сс) Michael Miller Евгений Кузнецов

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили нападающие Брэндон Саад, Райан О'Райлли, Натан Уокер, Брэйден Шенн и Дэвид Перрон. Российский форвард Павел Бучневич отдал одну результативную передачу.

В составе «Вашингтона» отличились российский нападающий Евгений Кузнецов и форвард Том Уилсон.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 79 очков. «Вашингтон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 80 очками.

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