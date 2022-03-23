Москва, 23 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

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Комиссия будет заниматься изучением и анализом фактов и обстоятельств вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, готовить предложения о принятии законодательных мер по противодействию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а также подготовкой предложений по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о фактах вмешательства во внутренние дела России.

Комиссию возглавил глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Комиссия создается на срок, не превышающий срок работы депутатов Госдумы восьмого созыва.

В Госдуме предыдущего созыва такая комиссия действовала.

Глава комитета Пискарёв обратил внимание на то, что не прекращаются настойчивые попытки рассорить Россию с соседями, спровоцировать там «цветные революции», ярким примером являются недавние события в Белоруссии и в Казахстане.

«Мы также наблюдаем, что внешнее давление на Россию интенсивно возрастает. Его цель — не только затормозить, ослабить развитие России, но и вообще, как мы видим, уничтожить нашу страну как самостоятельное государство. Надо весьма наглядно и основательно показать всему миру, что мы этого не допустим», — отметил Пискарёв.