Ярославль, , 10:35 — REGNUM Экс-председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко назначен на должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на самого чиновника.

Дмитрий Степаненко Yarregion.ru

Распоряжение о назначении Дмитрия Степаненко на должность было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Сам Дмитрий Степаненко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM своё назначение подтвердил и отметил, что готов помогать ярославцам и на новой должности.

Ярославская область родная область для нас уже, будем помогать всем, чем можем. Не только в рамках компетенций Росимущества, — подчеркнул экс-председатель правительства Ярославской области.

Дмитрий Степаненко станет уже девятым заместителем главы Росимущества. Пост председателя правительства Ярославской области он покинул 30 декабря 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Председатель правительства Ярославской области покидает свой пост