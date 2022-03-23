Ярославль, 23 марта 2022, 10:35 — REGNUM Экс-председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко назначен на должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на самого чиновника.
Распоряжение о назначении Дмитрия Степаненко на должность было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Сам Дмитрий Степаненко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM своё назначение подтвердил и отметил, что готов помогать ярославцам и на новой должности.
Дмитрий Степаненко станет уже девятым заместителем главы Росимущества. Пост председателя правительства Ярославской области он покинул 30 декабря 2021 года.
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