Москва, , 10:25 — REGNUM Инициатива мэров японских городов Нагасаки и Хиросимы, которые предложили организовать поездку высоких американских представителей в регионы, которые пострадали от ядерных бомбардировок США в 1945 году, на сегодняшний день весьма востребована. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Флаги США и Японии U.S. Marine Corps

Дипломат считает, что это поможет «вернуть историческую память о тех временах». Ведь Соединённые Штаты приняли все меры для того, чтобы вымарать из памяти японского населения тему ядерных бомбардировок со стороны Вашингтона в 1945 году. Так, напомнила Захарова, в учебниках, в музеях, которые открываются и открылись, работают в Японии, нигде не упоминается, что именно Вашингтон принял решение об их бомбардировках и их осуществил.

«Такая гражданская инициатива [пригласить чиновников США посетить Хиросиму и Нагасаки] весьма востребована на сегодняшний день, поскольку США сделали всё для того, чтобы вымарать из памяти японцев тему нанесения США ядерного удара по их стране», — подчеркнула в эфире радио Sputnik Захарова.

«Это важно — не стирать её [историю] и не переписывать, а вернуться к истокам и напомнить тем, кто является потомками принимавших решение о нанесении ядерного удара, который на тот момент не имел стратегического значения для окончания Второй мировой войны, но был актом возмездия и наказания мирных гражданских людей», — указала представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден приглашен с визитом мэрами японских городов Хиросимы и Нагасаки, в прошлом пострадавших от американских ядерных бомб. Организовать поездку главы Белого дома в регионы, пострадавшие при атомных бомбардировках Соединенными Штатами в августе 1945 года, предложили мэры Хиросимы и Нагасаки Кадзуми Мацуи и Томохиса Тануэ. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что странам необходимо помнить о последствиях ядерных бомбардировок, чтобы двигаться в сторону ядерного разоружения.

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