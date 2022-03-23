Джакарта, , 10:25 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо присутствовал при открытии 22-й Джакартской международной торговой ярмарки ремесел INACRAFT. Об этом глава государства написал в Twitter.

Джоко Видодо

Выставка состоится 23−27 марта 2022 года.

В одной из крупнейших выставок изделий ручной работы в Юго-Восточной Азии приняли участие 722 участника/«INACRAFT в 2022 году представляет ремесленные изделия хорошего качества, созданные нашими мастерами», — написал президент Индонезии.

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