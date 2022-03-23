Владивосток, 23 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Во Владивостоке начала работу Школа креативных индустрий. Образовательный центр является структурным подразделением филиала старейшего театрального вуза — Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Заниматься в школе будут подростки 12−17 лет, которые хотят попробовать себя в новых творческих и технических специальностях, таких как театральные технологии, фото‑ и видеопроизводство, анимация, дизайн, звукорежиссура и современная электронная музыка, виртуальная и дополненная реальность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Пресс-служба правительства Приморского края Школа креативных индустрий

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«Школа креативных индустрий — это первая ступень образовательной программы, которая познакомит ребят с основами творческих специальностей, а также наметит ориентиры для дальнейшего развития по выбранному профилю в регионе. Уже сегодня по программам школы проходят обучение более 150 человек, и мы рассчитываем, что эта цифра будет расти», — пояснила замминистра культуры России Ольга Ярилова.

Учёба в Школе бесплатная для детей, программа рассчитана на два года. Во время первого года ребята знакомятся в целом со спецификой креативных индустрий и последовательно занимаются в каждой из шести студий, на втором году обучения выбирают одно из направлений для углубленного изучения.

«Мы являемся частью филиала РГИСИ, а филиала РГИСИ — часть кластера, который строится во Владивостоке. Мы будем обеспечивать многоступенчатую подготовку специалистов. Отчасти это и профориентационная работа с детьми, которые получают представление через практические навыки о профессиях, которые для них были неведомы и незнакомы», — добавила заместитель директора филиала РГИСИ Нина Шульгина.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержку креативных индустрий и их роль в развитии бизнеса обсудили на заседании профильной комиссии Ассоциации менеджеров в Москве.