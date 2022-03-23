Берлин, , 10:35 — REGNUM Промышленные предприятия в Германии могут столкнуться с ограничениями в энергоснабжении, если в конце года остановятся поставки российского газа. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые ситуацией.

Промышленность Германии City-de.info

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По данным издания, германские власти и энергокомпании готовят предприятия к возможным проблемам с энергией. Так, операторы сетей запросили у крупнейших промышленных групп данные по потребностям в энергии. Некоторые компании получили предупреждения о возможном сокращении предстоящей зимой поставок газа.

Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило, что возможный недостаток топлива грозит «неизбежными отключениями», и эта ситуация обсуждается с бизнесом. При этом в ведомстве надеются, что отключений всё же не будет.

Представители химической и фармацевтической промышленности 18 марта на встрече с ведомством заявили, что сокращение производства произойдёт почти во всех секторах экономики, включая сельское хозяйство, производство продуктов питания, средств гигиены и косметики, автомобилестроение, строительство, фармакологию и электронику.

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