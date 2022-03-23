Москва, , 10:22 — REGNUM В Подмосковье в рамках программы «Чистая вода» за семь лет качество водоснабжения улучшилось для более чем 2 млн человек, проживающих в 48 городских округах региона, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Чистая вода Wikimedia Commons

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский уточнил, что этот период построено и модернизировано 420 объектов водоснабжения: новые водозаборные узлы, станции водоочистки и водоподготовки, водоводы.

В 2021 году работы прошли в 10 городских округах Подмосковья. Сдано в эксплуатацию порядка 25 объектов Более 180 тыс. человек получили качественное водоснабжение. Число жалоб жителей на некачественное водоснабжение снизилось на 45%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году 200 тыс. жителей Подмосковья должны получать более качественную воду.

Читайте подробнее: Качество воды должно улучшиться у 200 тыс. жителей Подмосковья