Ереван, , 10:21 — REGNUM Депутаты парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» отказались поддержать резолюцию о тяжелой гуманитарной ситуации, в которой оказались жители Нагорного Карабаха. Об этом сообщил журналистам депутат от фракции «Армения» Гегам Манукян.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он сообщил, что в предлагаемой оппозицией резолюции не было каких-то проблематичных пунктов. По мнению депутата, правящая партия опасается Баку и Анкары.

«Власти, видимо, решили, что не нужно сейчас злить Турцию и Азербайджан, и что своим пораженческим поведением они смогут построить «эпоху мира». Жизнь показала, что тот, кто не готов к борьбе, всё время идёт только на уступки», — сказал Манукян.

Стоит отметить, что в ночь на 8 марта произошла авария на газопроводе, ведущем из Армении в Нагорный Карабах. Азербайджан долгое время не позволял произвести ремонтные работы. Когда работы провели, то подача газа через некоторое время снова прекратилась. В Степанакерте обвиняют азербайджанскую сторону, что она якобы установила на газопроводе вентиль и теперь перекрыла его.

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