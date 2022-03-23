Питтсбург, США, , 10:21 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Евгений Малкин Michael Miller

В составе «Питтсбурга» дубль оформил нападающий Джейк Гюнцель. Ещё по шайбе забросили Радим Зогорна, Брайан Раст и российский форвард Евгений Малкин.

В составе «Коламбуса» отличился нападающий Густав Нюквист.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 87 очков. «Коламбус» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 67 очками.

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