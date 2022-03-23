Москва, , 10:21 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сначала провести отчет ЦБ, а уже потом рассматривать вопрос о назначении Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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"Продумайте, проговорите с ЦБ, с правовым управлением и дальше уже предложите тот вариант, который будет самым оптимальным, чтобы мы могли оценить работу, а потом рассмотреть представление», — поручил Володин главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову (СРЗП).

«Правильно было бы в начале отчитаться, а потом рассматривать кадровые вопросы», — рассуждает спикер Госдумы.

Он предложил совместить отчет ЦБ и представление президента РФ и назначении Набиуллиной на пост главы ЦБ.

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