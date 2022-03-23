Южно-Сахалинск, , 10:20 — REGNUM На Сахалине проходят конкурсные процедуры по определению подрядчиков для благоустройства территорий в рамках федеральной программы «1000 дворов Дальнего Востока». Первый муниципальный контракт заключила администрация Томаринского городского округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Благоустройство двора Government.ru

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На реализацию проекта всем регионам Дальнего Востока выделено 7 млрд рублей. Сахалин получил 418 млн. В этом году планируется привести в порядок не менее 60 дворов.

Губернатор области Валерий Лимаренко поручил завершить все работы по программе «1000 дворов Дальнего Востока» до окончания теплого сезона. Дворы под благоустройство выбирали сами жители. Также с населением обсуждается каждый эскиз-проект.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация программы Минвостокразвития России «1000 дворов Дальнего Востока» ускорит создание комфортной среды в городах и районах Приморья. Значимость такой поддержки подчеркнул губернатор Олег Кожемяко после совещания 22 марта с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.