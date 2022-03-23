Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Раскрыта предполагаемая дата премьеры дебютного трейлера фильма «Аватар-2». Информацию об этом предоставил сайт Comic Book Resources 22 марта.

Иные миры Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания

Так, показ первого трейлера предстоящей картины может состояться 6 мая 2022 года. Ожидается, что ролик будет впервые представлен перед премьерой кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Ранее стало известно о том, что выход в прокат «Аватара-2» намечен на 15 декабря 2022 года. Режиссёром будущей киноленты станет Джеймс Кэмерон.

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