Вашингтон, 23 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Раскрыта предполагаемая дата премьеры дебютного трейлера фильма «Аватар-2». Информацию об этом предоставил сайт Comic Book Resources 22 марта.

Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания Иные миры

Так, показ первого трейлера предстоящей картины может состояться 6 мая 2022 года. Ожидается, что ролик будет впервые представлен перед премьерой кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Ранее стало известно о том, что выход в прокат «Аватара-2» намечен на 15 декабря 2022 года. Режиссёром будущей киноленты станет Джеймс Кэмерон.