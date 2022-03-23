Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Водитель грузового автомобиля стал фигурантом уголовного дела по факту смертельного ДТП на Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга. Он «впечатал» маленькую легковую машину в попутный большегруз. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» Смертельное ДТП на КАД

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП произошло 22 марта в 14:50 мск на 67 км КАД. Как стало известно, 33-летний водитель грузового автомобиля VolvoF-12 с полуприцепом неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении легковым автомобилем Daewoo Matiz, под управлением 36-летнего мужчины. От удара легковой автомобиль въехал во впереди двигавшийся КАМАЗ 5490−85 с полуприцепом, под управлением 43-летнего жителя республики Крым.

В результате ДТП водитель Daewoo Matiz от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водитель Volvo с различными травмами и ушибами в удовлетворительном состоянии был госпитализирован, а после оказания медицинской помощи, отпущен.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Водителю Volvo F-12 избрана мера пресечения — обязательство о явке», — подытожили в Главке МВД.