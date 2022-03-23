Донецк, 23 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. За прошедшую ночь артиллерийские обстрелы вооружённых формирований Украины обрушили 17 домостроений в Ясиноватой. Об этом 23 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артобстрел

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«Минувшей ночью в результате обстрела ВФУ в Ясиноватой пострадали 17 домостроений», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в результате артобстрелов в Донецкой Народной Республике пострадали 28 мирных жителей, в том числе 25 — на освобождённых территориях.