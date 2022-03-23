Волгоград, , 10:19 — REGNUM Вирус африканской чумы свиней выявлен у дикого кабана, добытого на территории охотхозяйства Новоаннинского района Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Кабан domeckopol

Лабораторные исследования 22 марта подтвердили положительную пробу на АЧС у животного, отстреленного в охотхозяйстве Дёминское. На территории Новоаннинского района введён карантин в соответствии в ветеринарными правилами.

В предыдущий раз вирус АЧС у дикого кабана в Волгоградской области был выявлен в ноябре 2021 года на территории охотхозяйства Кумылженского района.