Новоуральск, Свердловская область, , 10:16 — REGNUM Жительница Новоуральска Свердловской области попалась на уловки мошенников. Женщина перевела злоумышленникам 1,2 млн рублей из-за желания заработать. Об этом сообщил руководитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Мошенники

Gtrk-kaluga.ru

В сети интернет женщина увидела видеоролик о возможном способе заработка. При вложении в жилищную программу ей обещали невероятную прибыль. Свердловчанка поверила мошенникам и оставила заявку на участие в программе. В итоге женщина не только отдала злоумышленникам все сбережения, но и оформила кредит на 300 тысяч рублей. В общей сложности она лишилась 1,2 млн рублей.

Свердловчанка обратилась в полицию. Правоохранители проводят комплекс мероприятий для определения личностей злоумышленников.