Богородское, Московская область, 23 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Сотрудники МВД пресекли деятельность нарколаборатории в Московской области. По предварительным данным, здесь производилось до 10 кг синтетических наркотиков в месяц, которые распространялись в регионах Поволжья, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

Андрей Черкасский ИА Крассная Весна Полиция

В совершении наркопреступления подозревают жителя Электростали Московской области. Правоохранители считают, что в частном доме в округе Богородский Подмосковья он изготавливал синтетические наркотики для дальнейшего сбыта на территории Приволжского федерального округа, в том числе в Чувашии.

Деятельность лаборатории пресечена оперативниками Главного управления на транспорте МВД совместно с коллегами из управления на транспорте МВД по ПФО. Злоумышленника задержали во время производства очередной партии наркотиков при участии «гвардейцев» и ФСБ.

«Во время обыска изъяты полимерные канистры с реактивами и прекурсорами, лабораторное оборудование, весы, посуда, различные приспособления. По предварительным данным, производственная мощность лаборатории составляла до 10 кг готовых наркотиков в месяц», — говорится в сообщении.

Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Поволжье задержали группировку наркоторговцев. Следствие полагает, что нарколаборатория может располагаться в частном доме в Ульяновской области, а производимые там наркотики сбывались в Чувашии, Татарии, Чувашии и Ульяновской области.

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