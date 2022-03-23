Самара, , 10:23 — REGNUM Новые возможности открыли санкции одному из предприятий Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики области.

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Так, предприятие, которое является резидентом технопарка «Жигулевская долина», производит инновационное оборудование: интегратор токов и напряжений.

Сообщается, что данное устройство помогает организациям значительно экономить электроэнергию. При этом интеграторы компактны и производятся полностью из отечественных комплектующих. Это делает предприятие независимым от импорта, а внедрение данной технологии в производство значительно дешевле других аналогов.

Отмечается, что в настоящее время эта разработка востребована крупными заказчиками. Так, предприятие активно работает с Южно-Уральской и Октябрьской железной дорогой. Оборудование успешно используется и на «Жигулевской ГЭС».

В настоящее время на производстве работает 12 человек, осуществляется штучное производство. Руководство предприятия намерено выйти на промышленные масштабы, создать новые рабочие места и изготавливать интегратор полностью на территории региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре начали работу над новым самолетом.