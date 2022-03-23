Екатеринбург, , 10:13 — REGNUM На Среднем Урале могут расширить возможности регионального материнского капитала. С такой инициативой выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, речь идет о возможности потратить материнский капитал на услуги дополнительного образования. Законопроект уже направили на рассмотрение депутатам. Инициативу представит министр социальной политики Андрей Злоказов. Если парламентарии поддержат предложение, то родители смогут оплачивать кружки и секции детей из средств материнского капитала.

Отметим, в 2021 году региональный маткапитал составлял 152 тыс. рублей при рождении третьего ребенка. При рождении трех и более детей — 228 тыс. рублей. С 2012 года свердловчане получили более 85 тысяч сертификатов.