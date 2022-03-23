Москва, 23 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. О героических действиях командира зенитного ракетного взвода, старшего лейтенанта Алексея Гришина в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины рассказали 23 марта в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Командир зенитного ракетного взвода, старший лейтенант Алексей Гришин

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Отмечается, что на батальонно-тактические группы десантно-штурмового полка ВС РФ, в состав которых входил зенитный ракетный взвод под командованием старшего лейтенанта Гришина, внезапно напали украинские националисты, после чего завязался неравный бой.

Также указывается, что в ходе военного столкновения позиции российских войск подверглись атаке с воздуха вражеского штурмовика Су-25, который огнем поддерживал наступление украинских нацистов.

«Мгновенно оценив ситуацию, невзирая на обстрел позиций российских подразделений, Алексей лично произвел точный выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса по самолету врага, в результате чего штурмовик противника был подбит, а летчик катапультировался», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в результате оперативных и грамотных действий старшего лейтенанта Гришина наступление украинских националистов осталось без поддержки с воздуха, что позволило российским десантникам отразить атаку противника и перейти в контрнаступление, а катапультировавшийся летчик был взят в плен, полученная от него информация позволила российскому командованию развить успех в борьбе с врагом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях начальника штаба понтонно-переправочного батальона, капитана Антона Михайлуся в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины.