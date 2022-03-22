Москва, 23 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Протест, направленный Японией по поводу отказа России продолжать переговоры по Курилам, как минимум лицемерен. Об этом ИА REGNUM 23 марта заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Япония выразила свое отношение к России, когда поддержала западные санкции, — сказал он. — Какие после этого могут быть переговоры? Поэтому протест, направленный Японией по поводу отказа России продолжать переговоры по Курилам, как минимум лицемерен. И с теми, кто считает, что мы с этим лицемерием будем мириться, Россия разговаривать о чем-то не намерена».

Липовой подчеркнул, что исторически Курильские острова принадлежат России.

«Все, точка. Если у японских лидеров на этот счет какое-то свое мнение, которое они распространяют среди своих граждан, называя нас захватчиками и агрессорами, то это уже не наши проблемы, — сказал Липовой. — Слишком долго Россия подстраивалась под мнение всех окружающих государств, стараясь быть для всех хорошей. Консенсуса по этому вопросу с Японией мы бы никогда не достигли просто потому, что ни одна сторона не собиралась идти на уступки. А потому и нет смысла продолжать этот многолетний спектакль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал «неприемлемо жестким» решение России о выходе из диалога по мирному договору с Японией.