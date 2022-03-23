Ростов-на-Дону, , 10:12 — REGNUM Утром 23 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев навестил в окружном военном госпитале военнослужащих. На базе медучреждения проходят лечение раненые участники специальной военной операции на Украине.

В палате Donland.ru

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Донской губернатор поблагодарил бойцов за отвагу и пожелал им скорейшего выздоровления:

«Я хотел бы вам высказать слова благодарности за то, что вы сделали и делаете для нашей страны. Вы и Россию защищаете, и Донецкую и Луганскую области. Это то, что должно обеспечить спокойствие и сегодня живущим, и нашим детям, и нашим внукам».

ИА REGNUM сообщало, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.