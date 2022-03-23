Магас, 23 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Ингушетии передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в незаконном присвоении 522 объектов газоснабжения. Их общая стоимость вместе с землей, на которой они находятся, составляет свыше 369 млн рублей, сообщили 23 марта в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Как установило следствие, фигурант дела — 62-летний предприниматель — в 2018 году провернул аферу и стал владельцем недвижимости. В его отношении было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Из материалов дела известно, что злоумышленник предоставил в Росреест по Республике Ингушетия заявления от ООО «Строинвесткапитал» о регистрации права собственности на 522 объекта газоснабжения и на земельные участки, на которых они расположены.

В качестве правоустанавливающего документа был предоставлен передаточный акт о приемке указанных объектов. Однако каких-либо документов, подтверждающих наличие права на указанные объекты недвижимости, у компании не было. Указанные объекты газоснабжения принадлежали министерству имущественных и земельных отношений и муниципалитетам республики.

В настоящее время сделка о передаче аннулирована, объекты газоснабжения возвращены собственнику, суд вынесет решение в отношении фигуранта дела.