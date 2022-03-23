Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM По сравнению с 2002 годом в Санкт-Петербургском государственном университете количество заявлений на обучение на бюджетной основе от иностранных граждан выросло на 20%. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе университета.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

Несмотря на смещение Министерством науки и высшего образования РФ сроков завершения приёма с июня на март, поток иностранцев, желающих получить образование в СПбГУ, вновь вырос. Этому не стали препятствием даже пандемия и сложная геополитическая обстановка. В 2022 году вуз принял более 5000 заявлений в рамках самостоятельного отбора.

«Участие в конкурсе в рамках самостоятельного отбора, проводимого Университетом, приняли граждане более чем 80 иностранных государств. При этом география конкурса в 2022 году расширилась», — заявил проректор по воспитательной работе и организации приема СПбГУ Александр Бабич.

Самостоятельный отбор иностранных студентов осуществляется в СПбГУ уже 10 лет, с 2012 года. Сотрудники фиксируют, что с каждым годом поток иностранных абитуриентов только увеличивается.