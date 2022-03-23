Донецк, 23 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 9:25, по информации республиканского представительства в СЦКК, украинские военные открыли огонь из Новомихайловки по Петровскому району Донецка. Было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирования несколько раз за утро обстреляли Донецк.