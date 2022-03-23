Москва, , 10:06 — REGNUM Более 1 млн кв. метров объектов здравоохранения планируется построить в Москве в ближайшие годы. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал мэр столицы Сергей Собянин.

Больница. Москва

В 2022 году в Москве открылся третий эндоскопический центр в новом амбулаторно-поликлиническом корпусе Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

Продолжается строительство лечебно-диагностического комплекса МКНЦ им. А.С. Логинова, возводится новый лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1 — он станет крупнейшим в России.

Одним из ключевых городских проектов в Москве в сфере здравоохранения является создание сети скоропомощных стационарных комплексов. Они появятся при пяти городских больницах:

Реализация проекта сделает лечение пациентов более качественным и оперативным, а расположение зданий позволит оптимизировать время перемещения больных. Также в Москве продолжается строительство и других объектов здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года на территории Новой Москвы будет построено 15 медицинских объектов.

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