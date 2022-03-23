Москва, , 10:06 — REGNUM Серийный выпуск дальнемагистрального самолёта Ил-96−400М начнётся с 2024 года на Воронежском акционерном самолётостроительном обществе (ВАСО). Об этом 22 марта на брифинге заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Цех окончательной сборки ВАСО Http://www.vaso.ru

«Мы перейдем на Ил-96−400, на их производство, по требованию заказчиков с 2024 года», — сказал Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, к сборке Ил-96−400М — широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета — воронежский авиазавод приступил в ноябре 2018 года, самолет строят на базе серийного сертифицированного самолета Ил-96−300. На Воронежском авиазаводе в разной степени готовности находятся два самолёта. Лётные испытания запланированы на 2022 год.