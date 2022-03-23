Москва, 23 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения ангара с вооружением Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими вертолетами Ка-52 с применением управляемых ракет.

Fedor Leukhin Вертолёт Ка-52

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«Вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар по складу вооружения ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что звено вертолетов Ка-52 в ходе огневой поддержки подразделений Вооруженных сил России противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» уничтожили назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тыс. метров.