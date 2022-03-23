Минобороны РФ показало кадры уничтожения ангара ВСУ вертолетами Ка-52
Москва, 23 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения ангара с вооружением Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими вертолетами Ка-52 с применением управляемых ракет.
Fedor Leukhin
Вертолёт Ка-52
«Вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар по складу вооружения ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что звено вертолетов Ка-52 в ходе огневой поддержки подразделений Вооруженных сил России противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» уничтожили назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тыс. метров.