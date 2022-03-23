Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Сотрудники Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали гражданина Латвии и двоих граждан РФ, бывших работников ООО «Транснефть-Балтика». Эти лица обвиняются в крупномасштабном хищении дизельного топлива из нефтепровода высокого давления на территории Тосненского района Ленинградской области.

Задержание фигуранта по делу о хищении дизтоплива Пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как сообщили 23 марта в пресс-службе УФСБ, в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи158 УК РФ, задержаны организатор преступной группы, гражданин Латвии Грицюс С.В., а также бывшие работники ООО «Транснефть-Балтика» Гаврилов П.В., Халчов О.М.

«Установлено, что ими было похищено не менее 13 тонн дизельного топлива», — говорится в сообщении УФСБ.

Ранее по тому же делу были задержаны другие участники преступной группы — четверо граждан РФ.

В отношении гражданина Латвии Грицюса решением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 мая 2022 года. В отношении обвиняемых Халчова и Гаврилова избрана мера пресечения — домашний арест сроком до 20 мая 2022 года.

Фото и видео: УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти