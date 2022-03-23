Находка, Приморский край, , 10:09 — REGNUM Находка претендует на почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» — депутаты Законодательного собрания Приморья 23 марта поддержали предложение жителей города и приняли обращение к президенту страны Владимиру Путину, в котором предлагают рассмотреть возможность увековечивания памяти тружеников Находки, внесших значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Представлены документально подтвержденные факты трудового героизма жителей и трудовых коллективов города в период 1941—1945 годов.

«Документы свидетельствуют о массовом трудовом героизме работников предприятий Находки, обеспечивших бесперебойное производство и поставки для фронта и тыла рыбной продукции, собравших значительные средства для обороны страны, приблизивших тем самым Победу нашего народа в Великой Отечественной войне», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, стела «Новосибирск — город трудовой доблести» будет изготовлена до 1 августа 2022 года. Установка четырёхгранного штыка высотой 30,8 метра с изображением тружеников военных лет и светодиодным экраном для трансляции исторического видео намечена на 3 ноября.