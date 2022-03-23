Томск, , 10:03 — REGNUM В Томской области за два месяца 2022 года введено 48,6 тыс. кв. метров жилья или 336 квартир. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата, это на 52,9% больше, чем в январе-феврале 2021 года.

Томск Tomsk.gov.ru

При этом все квартиры были построены местными жителями. В сельской местности введено около 27,9 тыс. кв. метров жилья, в городах и посёлках городского типа — 20,7 тыс. кв. метров.

«Наибольший объем жилищного строительства приходился на г. Томск. В Томске введено 14,2 тыс. кв. м жилья, по сравнению с прошлым годом ввод жилья в Томске увеличился на 4,5%», — добавили в службе статистики.